Projekt Európske hlavné mesto kultúry by mal mať v SR právny rámec

Bratislava 21. marca (TASR) - Projekt Európske hlavné mesto kultúry by mal mať na Slovensku právny rámec. Upraviť by sa mal aj spôsob financovania projektu. Vyplýva to z návrhu zákona o Európskom hlavnom meste kultúry, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli v utorok do druhého čítania.



"Skúsenosti minulých období ukázali, že na úspešnú realizáciu projektu je nevyhnutné pripraviť adekvátny právny rámec, ktorý by umožňoval efektívne napĺňanie programových aktivít v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a požiadavkami vyplývajúcimi z podmienok stanovených Európskou komisiou," skonštatovali poslanci v návrhu zákona.



Vykonávateľom projektu by podľa zákona mohlo byť mesto, ktoré je držiteľom titulu Európske hlavné mesto kultúry, alebo právnická osoba zriadená alebo založená mestom. Projekt by mal byť podľa návrhu financovaný z príspevku zo štátneho rozpočtu, z príspevku z rozpočtu orgánov územnej samosprávy, z finančných prostriedkov z fondov Európskej únie, z darov alebo iných príjmov.