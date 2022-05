Projekt Fast Heroes vzdeláva deti o mozgovej príhode

Bratislava 14. mája (TASR) - Medzinárodná iniciatíva Fast Heroes aj tento tok vzdeláva deti o cievnej mozgovej príhode. Cieľom je naučiť deti rozpoznávať príznaky príhody a upozorniť ich na dôležitosť rýchleho privolania pomoci. Môžu tým zachrániť svojich starých rodičov, ktorí sú mŕtvicou ohrození. Upozornila na to národná koordinátorka projektu Ľubica Fidesová.



V tomto ročníku iniciatívu podporili slovenskí neurológovia. Zúčastnili sa napríklad na seminároch na školách. "Snažili sme sa zamerať na hravú formu prostredníctvom rôznych vzdelávacích aktivít, kreslených príbehov či kvízov," priblížila.



Iniciatíva sa realizuje na základných a materských školách a je pre deti od piatich do deviatich rokov. "Cez deti vzdelávame celé rodiny. Je to zamerané na starých rodičov, pretože sú cieľovou skupinou, ktorá býva často ohrozená. Práve starí rodičia trávia s deťmi veľa času," upozornila koordinátorka.



Slovensko sa podľa nej minulý rok stalo druhou najúspešnejšou krajinou v počte zapojených škôl v prepočte na 100.000 obyvateľov. "Tento rok sa nám to podarilo zdvojnásobiť, projektom prechádza 9000 detí," dodala.



Tri slovenské školy sa v rámci medzinárodného hodnotenia nachádzajú na troch prvých priečkach. Jednou z nich je škola v Devínskej Novej Vsi, kde sa konala prednáška, na ktorej sa zúčastnila lekárka Martina Chovancová.



Odborníci zdôrazňujú, že pri cievnej mozgovej príhode je dôležitý čas. V prípade neposkytnutia včasnej starostlivosti je vysoké riziko, že budú u pacienta príznaky pretrvávať. Medzi najčastejšie príznaky cievnej mozgovej príhody patria podľa neurológa Vladimíra Nosáľa pokles ústneho kútika, slabosť až úplné neovládanie polovice tela či porucha reči.