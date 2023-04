Projekt FIIT Academy prináša kurzy v rôznych oblastiach IT

Bratislava 17. apríla (TASR) - Projekt FIIT Academy na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity (FIIT STU) v Bratislave prináša kurzy v rôznych oblastiach informačných technológií. Na pondelkovej tlačovej konferencii o tom informoval dekan fakulty Ivan Kotuliak. Vzdelávacia akadémia vznikla ako reakcia na zvyšujúci sa dopyt po kvalitnom vzdelaní v oblasti informačných technológií.



Kurzy v rámci celoživotného vzdelávania sú rozdelené do viacerých oblastí od základov informačnej bezpečnosti po ovládanie java, kybernetiky, blockchainov či business inteligencie, priblížil Kotuliak. FIIT Academy vzniká s 25 kurzami. "Budeme ich postupne dopĺňať tak, ako ich prinesie život," doplnil dekan. Projekt podľa neho vznikol s cieľom zastrešiť existujúce kurzy tak, aby ich záujemcovia jednoduchšie našli.



Kotuliak skonštatoval, že zamestnávateľom na Slovensku dlhodobo chýbajú IT špecialisti. "Veľmi nás mrzí, že ministerstvo školstva nás svojimi krokmi vedie k tomu, že čoraz viac ľudí nebude mať príležitosť študovať technické vysoké školy. Ich financovanie sa radikálne znižuje," skonštatoval s tým, že univerzity preto musia znižovať počty prijatých študentov. Ocenil však kroky štátu v oblasti kontinuálneho vzdelávania.



Na Slovensku chýba asi 10.000 IT špecialistov, ozrejmil viceprezident IT asociácie Slovenska Pavol Frič. "My v rámci IT asociácie sa jednak snažíme tlačiť na to, aby sa výučba informatizácie rozširovala, ale zároveň sme radi za každú aktivitu, ktorá pomôže vyriešiť tento akútny nedostatok IT špecialistov," zhrnul.



Kurz možno preplatiť aj cez úrad práce, vysvetlil dočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak. Poukázal pritom na projekt Nestrať prácu - vzdelávaj sa, ktorý umožňuje zamestnaným ľuďom, matkám na rodičovskom príspevku alebo SZČO, aby absolvovali kurz podľa vlastného výberu, a štát im ho preplatí.



Predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba ocení, ak sa budú v rámci projektu školiť aj učitelia. "Máme minimálne tri výborné stredné školy v oblasti informačných technológií, ale všetky potrebujú lepší odborný backround, interakciu a symbiózu aj so súkromným sektorom," uzavrel.