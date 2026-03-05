< sekcia Slovensko
Projekt FIIT STU zlepšuje metódy AI pre diagnostiku chorôb mozgu a očí
FIIT STU tento projekt spustila v roku 2024. Financovaný je z prostriedkov Európskej únie prostredníctvom Plánu obnovy a odolnosti SR.
Autor TASR
Bratislava 5. marca (TASR) - Projekt Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity (FIIT STU) v Bratislave Ethos AI vytvára dôveryhodnejšiu umelú inteligenciu (AI) pre diagnostiku chorôb mozgu a očí. Cieľom je vyvíjať nové metódy AI prispôsobené skutočným medicínskym obrazovým dátam zbieraným v zdravotníckych zariadeniach. TASR o tom informoval Marek Galinski z fakulty.
Vysvetlil, že napriek rýchlemu pokroku v oblasti umelej inteligencie zostáva jej reálne využitie v medicínskej diagnostike stále obmedzené. Jedným z dôvodov je, že mnohé existujúce systémy zlyhávajú pri práci s reálnymi klinickými dátami, ktoré sú často neúplné. Projekt Ethos AI preto zvyšuje efektívnosť využívania dát a pomáha lepšie pracovať s neúplnými alebo nepravidelne zaznamenanými údajmi o pacientoch.
„V rámci riešenia projektu sa podarilo rozvinúť viacero významných medzinárodných spoluprác s oftalmológmi zo Slovenska, Talianska a Anglicka, ktorí poskytujú klinické expertízy a prístup k reálnym medicínskym dátam potrebným pre vývoj a testovanie nových metód AI,“ objasnila vedúca projektu Gabriela Czanner.
Dôležitou ambíciou projektu je aj posilnenie samotnej dôvery v AI ako nástroja na podporu klinického rozhodovania. „Mnohé súčasné AI systémy sú ťažko vysvetliteľné a často vykazujú vysokú mieru sebavedomia aj v situáciách, keď sú ich predikcie nespoľahlivé,“ doplnil člen riešiteľského kolektívu na FIIT STU Silvester Czanner.
Galinski spresnil, že projekt sa zameriava na to, aby boli výstupy umelej inteligencie zrozumiteľné, spoľahlivé a dokázali pracovať aj s údajmi, ktoré sa líšia od dát použitých pri jej trénovaní. Ide podľa jeho slov o vlastnosti dôležité pre bezpečné využitie v zdravotníctve. „Vyvinuté algoritmy a softvérové nástroje sú v rámci projektu aplikované na náročné úlohy modelovania a detekcie ochorení so zameraním sa na neurologické a oftalmologické ochorenia,“ poznamenal.
FIIT STU tento projekt spustila v roku 2024. Financovaný je z prostriedkov Európskej únie prostredníctvom Plánu obnovy a odolnosti SR.
Vysvetlil, že napriek rýchlemu pokroku v oblasti umelej inteligencie zostáva jej reálne využitie v medicínskej diagnostike stále obmedzené. Jedným z dôvodov je, že mnohé existujúce systémy zlyhávajú pri práci s reálnymi klinickými dátami, ktoré sú často neúplné. Projekt Ethos AI preto zvyšuje efektívnosť využívania dát a pomáha lepšie pracovať s neúplnými alebo nepravidelne zaznamenanými údajmi o pacientoch.
„V rámci riešenia projektu sa podarilo rozvinúť viacero významných medzinárodných spoluprác s oftalmológmi zo Slovenska, Talianska a Anglicka, ktorí poskytujú klinické expertízy a prístup k reálnym medicínskym dátam potrebným pre vývoj a testovanie nových metód AI,“ objasnila vedúca projektu Gabriela Czanner.
Dôležitou ambíciou projektu je aj posilnenie samotnej dôvery v AI ako nástroja na podporu klinického rozhodovania. „Mnohé súčasné AI systémy sú ťažko vysvetliteľné a často vykazujú vysokú mieru sebavedomia aj v situáciách, keď sú ich predikcie nespoľahlivé,“ doplnil člen riešiteľského kolektívu na FIIT STU Silvester Czanner.
Galinski spresnil, že projekt sa zameriava na to, aby boli výstupy umelej inteligencie zrozumiteľné, spoľahlivé a dokázali pracovať aj s údajmi, ktoré sa líšia od dát použitých pri jej trénovaní. Ide podľa jeho slov o vlastnosti dôležité pre bezpečné využitie v zdravotníctve. „Vyvinuté algoritmy a softvérové nástroje sú v rámci projektu aplikované na náročné úlohy modelovania a detekcie ochorení so zameraním sa na neurologické a oftalmologické ochorenia,“ poznamenal.
FIIT STU tento projekt spustila v roku 2024. Financovaný je z prostriedkov Európskej únie prostredníctvom Plánu obnovy a odolnosti SR.