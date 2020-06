Projekt Game On! má zvýšiť povedomie mladých o klimatickej zmene

Bratislava 7. júna (TASR) - Zvýšenie povedomia mladých ľudí o klimatickej zmene a ich motivovanie k zmene životného štýlu je cieľom projektu "Game on! - V hre je naša budúcnosť. Zastavme zmenu klímy!". Spustili ho organizácie z ôsmich európskych krajín na Svetový deň životného prostredia, ktorý pripadol na 5. júna. Informoval o tom Patrik Gažo z Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia (BROZ).



Slovenským partnerom projektu je BROZ, ktoré sa už vyše 20 rokov venuje obnove biotopov lužných lesov a mokradí, ktoré pomáhajú zmierňovať negatívne dôsledky zmeny klímy, hovorí Gažo.



"Potrebujeme viac informácií podaných zrozumiteľne na to, aby sme sa ako jednotlivci aj ako spoločnosť dokázali správne rozhodnúť v otázkach riešenia klimatickej krízy. Naším cieľom je spojiť jednotlivcov aj organizácie, ktoré hrajú rolu v hre o klímu, a podporiť ich vo vytváraní nových pravidiel udržateľnosti v strednej Európe," hovorí manažérka projektu na Slovensku Adriana Brossmannová.



Ochranári trávia veľa času v teréne a čoraz intenzívnejšie vidia negatívne dosahy na zmeny klímy na krajinu, kde pôsobia, a na ľudí, ktorí v nej žijú, uviedla Brossmannová. Dodala, že obnova niektorých biotopov, napríklad lužných lesov, začína byť pre extrémne suchá čoraz náročnejšia.



"Príroda je pritom v boji so zmenou klímy naším najsilnejším spojencom. Ak chceme v tomto boji uspieť, ochrana a obnova ekosystémov musí ísť ruka v ruke so znižovaním emisií. Toto je jedno z hlavných posolstiev projektu," povedala Brossmannová.



Projekt je podporený z Európskeho programu DEAR – Development Education and Awareness Raising Programme. BROZ dúfa, že projekt prinesie tému abstraktnej klimatickej zmeny bližšie k ľuďom. Hlavnými témami budú riešenia zmeny klímy, prispôsobenie sa klimatickej zmene, potreba ochrany biodiverzity a ekosystémov a klimatická spravodlivosť.