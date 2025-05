Projekt Hodvábna nádej prináša povzbudenie onkologickým pacientkam

Bratislava 18. mája (TASR) - Nový projekt Hodvábna nádej sa zameriava na podporu a povzbudenie onkologických pacientiek. V rámci neho si môžu ženy, ktoré prišli pre liečbu o vlasy, vyzdvihnúť v bratislavskom Národnom onkologickom ústave (NOÚ) originálnu hodvábnu šatku a motivačnú brožúrku. Šatky navrhla imidžová poradkyňa a fotografka Jana Keketi a následne boli stvárnené aj v sérii fotografií. TASR o tom informovalo Združenie priateľov NOÚ, ktoré za projektom stojí.



„Združenie priateľov NOÚ už 15 rokov hľadá spôsoby, ako pomáhať pacientom nielen v rámci nemocnice, ale aj nad rámec klasickej zdravotnej starostlivosti. Verím, že projekt Hodvábna nádej spojí tradičnú pomoc s kreativitou, umením a ľudskosťou. Vďaka partnerom a osobnostiam, ktoré sa do projektu zapojili, môžeme tento odkaz rozšíriť aj verejnosti,“ poznamenal predseda združenia Jozef Dolinský.



Projekt zároveň odkazuje na to, že pocity sebavedomia a spolupatričnosti majú veľký vplyv na psychickú pohodu. „Strata vlasov nie je len otázka fyzická v zmysle vizuálneho vnímania seba. Vplýva aj na ochotu socializovať sa či na pocit tzv. onkologickej identity, ktorá môže na pacienta pôsobiť skľučujúco. Ukazuje sa, že napríklad parochňa alebo pekná šatka vie ženám pomôcť preklenúť dané obdobie straty vlasov, čo im následne umožní lepšie sa zaradiť do spoločnosti,“ skonštatovala psychologička Veronika Ujlaky Strapková z NOÚ, ktorá sa na projekte podieľala spolu s onkologičkou Miroslavou Malejčíkovou.



Záštitu nad projektom prevzal predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD). „Ako lekár som presvedčený, že takáto forma pomoci môže byť pre pacientky rovnako dôležitá ako samotná liečba. (...) Projekt Hodvábna nádej si nekladie za cieľ riešiť všetky úskalia onkologickej liečby. No veľmi presne mieri tam, kde to často najviac bolí - na stratu istoty, ženskosti a identity,“ vyhlásil. Myšlienka projektu vznikla z osobnej skúsenosti Jany Keketi. Zapojilo sa doň viacero známych osobností bez nároku na honorár.