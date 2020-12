Projekt InoŠkola hľadá najinovatívnejšie školy v regiónoch

Bratislava 9. decembra (TASR) - Nový projekt InoŠkola hľadá najinovatívnejšie školy. V každom regióne ich z prihlásených škôl vyberie odborná porota. Majú sa stať lokálnym strediskom, ktoré pomôže v rozvoji ďalším školám v okolí. TASR o tom informovala Petra Stračiaková z tímu Vĺčatá.sk.



"Našou víziou je moderné školstvo, ktoré deti baví a zároveň ich pripravuje na priemysel 4.0. Ak chceme, aby bolo Slovensko v tomto novom svete konkurencieschopné, musíme podporovať kreatívne iniciatívy využívajúce moderné technológie vo vzdelávaní," uviedol jeden z organizátorov projektu Silvester Buček. Poznamenal, že aj keď je na Slovensku množstvo inovatívnych škôl, chceli by, aby deti na budúcnosť pripravovali všetky.



Inovatívne školy, teda InoŠkoly by mali vo výuke využívať moderné technológie a hľadať atraktívne spôsoby, ako ich aplikovať do vzdelávania. Žiakom by mali pomáhať rozvíjať ich kritické a kreatívne myslenie, líderstvo, schopnosti riešiť problémy, prácu s informačnými technológiami a mnoho ďalších schopností.



Víťazi sa podľa organizátorov stanú prestížnym regionálnym hubom a získajú asistenta, ktorý im pomôže zorganizovať konferenciu. Dostanú tiež prístup k inovatívnym vzdelávacím programom z Izraela - Accelium. Prídu k nim tiež prednášať odborníci na moderné metódy vzdelávania.



Školu môže prihlásiť do súťaže pedagóg a niekoľko žiakov vyplnením dotazníka v termíne do 22. decembra. Zapojiť sa môže ktorákoľvek stredná alebo základná škola, ktorá má aj druhý stupeň vzdelávania. Musí sa nachádzať v Trnavskom, Trenčianskom, Nitrianskom, Žilinskom, Banskobystrickom, Prešovskom alebo Košickom kraji.



Projekt InoŠkola zastrešuje občianske združenie Vĺčatá.sk a vzniká vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.