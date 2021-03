Projekt Komenského inštitútu Učitelia v akcii podporí rozvoj učiteľov

Bratislava 1. marca (TASR) - Premeniť triedu na dielňu plnú radosti, osvojiť si nové nástroje na rozvoj klímy v triede a riešenie konfliktov, inšpirovať sa vo výučbe vonku, alebo naučiť sa zvládať náročné situácie v triede či zborovni, pomôže stovkám učiteľov nový online projekt Komenského inštitútu s názvom Učitelia v akcii, ktorý začína v utorok 2. marca. TASR o tom informoval Radoslav Plánička z Komenského inštitútu.



Jeho cieľom je podporiť učiteľov a s pomocou slovenských a českých lektorov rozvíjať ich kľúčové zručnosti, ktoré môžu využiť aj v online vyučovaní. Štyroch tematických vzdelávacích blokov sa pedagógovia budú môcť zúčastniť online od marca do júna. Každý mesačný blok začína verejne dostupným webinárom. Vybraná uzavretá skupina ďalej pokračuje interaktívnym workshopom, individuálnou prácou a skúšaním nových prístupov vo výučbe. Každý bude môcť využiť aj mentora. Mesačný blok skončí stretnutím so vzájomným zdieľaním skúseností. Po absolvovaní mesačného vzdelávania dostanú účastníci certifikát o účasti.



"Sme presvedčení, že vzdelávanie je nevyhnutné prepájať s praxou. Účastníci si preto budú získané zručnosti testovať počas vlastného vyučovania a následne ich posúvať ďalším kolegom. Celé vzdelávanie bude prebiehať tak, ako má vyzerať aj reálne vyučovanie v školách – prakticky a zážitkovo," vysvetlil Plánička. Vzdelávanie je otvorené učiteľom a riaditeľom základných a stredných škôl, ale aj vysokoškolským študentom učiteľského zamerania z celého Slovenska.



Podľa Pláničku posledný rok ešte viac zdôraznil potrebu kvalitného vzdelávania pedagógov. "V Komenského inštitúte vnímame, aké je dôležité práve vzdelávanie, ktoré pedagógov podporí v osobnom rozvoji, psychohygiene, pomôže im efektívne rozvíjať spoluprácu, riešiť alebo predchádzať konfliktným situáciám. No a v neposlednom rade vzdelávať zážitkovo a s dôrazom na aktívnu činnosť žiakov," uzavrel Plánička.