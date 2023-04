Projekt Mňa sa to (ne)týka žiakom zvýši povedomie o riziku extrémizmu

Bratislava 14. apríla (TASR) – Na viacerých slovenských gymnáziách sa v druhej polovici septembra uskutoční umelecko-vzdelávací projekt Mňa sa to (ne)týka, rozširujúci vedomosti o témach radikalizácie, extrémizmu, antisemitizmu a holokauste. Informovali o tom z Medzinárodného kresťanského veľvyslanectva v Jeruzaleme (ICEJ), ktoré je jedným z organizátorov projektu.



"Iniciatíva je reakciou na zhoršujúci sa trend dezinformačných kampaní, nedostatočnú historickú vedomosť i znižujúcu sa schopnosť kritického myslenia a overovania informácií," priblížilo ICEJ.



Projekt vychádza z diela hudobného skladateľa Miroslava Tótha a jeho kompozície Black Angels Songs. "Vzdelávanie na školách tak prepája odborný, historický i umelecký prístup do problematiky," doplnili organizátori. Predstaviť by ho mali na gymnáziách v Michalovciach, Prešove, Topoľčanoch, Žiline i Dubnici nad Váhom.