Projekt Na každom dieťati záleží má vzdelávať chudobných žiakov

Bratislava 27. apríla (TASR) – Teach for Slovakia (TFS) a Komenského inštitút spoločne rozbehli projekt Na každom dieťati záleží. Pilotný projekt má slúžiť na podporu vzdelávania chudobných detí, pričom zatiaľ dokázal pokryť potreby 40 detí, ktoré identifikovali učitelia Teach for Slovakia na školách, kde pôsobia. Na evaluácii projektu momentálne pracuje Inštitút vzdelávacej politiky (IVP). TASR o tom informovala Veronika Pavlíková Klindová z TFS.



Podľa IVP môže byť vyše 32.000 žiakov základných škôl bez pripojenia na internet. Aj prístup k technike majú deti z chudobných a rómskych domácností výrazne nižší. Notebook alebo laptop má k dispozícii 21 percent detí z rómskych domácností, 28 percent detí z chudobných domácností a 86 percent detí z bežných domácností. Stolný počítač má 17 percent detí z rómskych domácností, 29 percent z chudobných domácností a 51 percent detí z bežných domácností, uvádza sa v analýze IVP. Učitelia z programu TFS odhadujú, že sa žiaci z rodín žijúcich v chudobe v súčasnej situácie naučia len desatinu toho, čo by sa naučili v škole. Zatiaľ čo deti z lepšie situovaných rodín podľa ich názoru môžu zvládnuť aj dve tretiny plánovaného učiva.



Projekt Na každom dieťati záleží reagoval na situáciu po zavedení opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 v polovici marca. Pavlíková Klindová uviedla, že princíp bol jednoduchý - vyzbierať mobily, ktoré ľudia nepoužívajú, ale sú stále funkčné, naplniť ich vzdelávacím obsahom a dostať k deťom. Prvé mobily sa rozdali vybraným žiakom pár dní po tom, ako sa zavreli školy na celom Slovensku.



Samotné mobily zbierali účastníci oboch programov cez výzvu na sociálnych sieťach. Do pilotného projektu boli vybraní žiaci z rodín, kde sa učitelia vedeli spojiť s rodičmi a dohodnúť sa na pravidlách používania. Učitelia sú s rodinami v kontakte a aj cez nainštalovaný softvér dohliadajú na používanie zariadení. Z dostupných údajov sa javí, že väčšina žiakov sa do online výučby úspešne zapojila. Projekt a jeho dosah aktuálne skúmajú aj analytici z Inštitútu vzdelávacej politiky.



"Deti vo vylúčených komunitách sú vylúčené aj zo vzdelávania. A to nie je dobre. Práve tieto deti potrebujú väčšiu podporu, aby mohli v škole dosiahnuť úspech. Je dôležité, aby o tomto probléme začalo hovoriť aj ministerstvo a prinieslo nejaký návrh opatrení," uviedol projektový manažér Ján Lenč z Komenského inštitútu. Ako dodal, aj napriek mimoriadnej situácii záleží aj na týchto deťoch.