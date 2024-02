Projekt Nenechajme to plávať znížil spotrebu jednorazových vrecúšok

Bratislava 27. februára (TASR) - Projekt s názvom Nenechajme to plávať znížil spotrebu jednorazových mikroténových vrecúšok. Zákazníci spoločnosti Lidl si preto nevzali 11.887.000 vreciek, čo predstavuje objem 26 ton plastov. Ďalších 1666 ton odpadu bolo vylovených zo slovenských riek a vodných nádrží. O výsledkoch projektu informovali v utorok na tlačovej konferencii v Bratislave.



Predsedníčka platformy cirkulárnej ekonomiky Circular Slovakia Denisa Rášová ozrejmila, že najlepší odpad je ten, ktorý nevznikne. "Preto by sme po mikroténových vrecúškach mali siahnuť až po vedomom zvážení všetkých alternatív. Pokiaľ je to možné, najlepšou alternatívou je žiaden obal," doplnila s tým, že ak to bez obalu nejde, treba siahnuť po opakovane použiteľnom vrecúšku.



Od marca tohto roka získa projekt aj partnera - občianske združenie Upracme Slovensko, ktoré spoločne so spoločnosťou organizuje upratovania po celom Slovensku. "Okrem klasických 'pozemských' upratovaní sa budeme zameriavať aj na upratovania v okolí vodných tokov a môžeme tak pomôcť k čistote riek, jazier a nádrží," ozrejmila predstaviteľka združenia Veronika Repiská.