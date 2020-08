Projekt Objavte Poloniny ponúka zážitkové spoznávanie regiónu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP/Francisco Seco

Národný park Poloniny sa nachádza na severovýchode Slovenska v pohorí Bukovské vrchy v trojmedzí hraníc Poľska , Ukrajiny a Slovenska na vrchu Kremenec. Na snímke Stužický prales. Foto: TASR - Jozef Ďurník

Ulič 20. augusta (TASR) - Spoznať krásy najvýchodnejšieho cípu Slovenska ponúka projekt Objavte Poloniny, ktorý sa od piatka do nedele (21. - 23. augusta) uskutoční v siedmich obciach Uličskej doliny. Prostredníctvom zážitkov, nezriedka sprostredkovaných priamo v domácnostiach miestnych, chcú organizátori záujemcom predstaviť Poloniny bližšie. Pre TASR to povedala Eva Kocanová z občianskeho združenia Take naše, ktoré za projektom stojí.Spomedzi približne 20 zážitkov, ktorých sprostredkovanie projekt umožní, je podľa Kocanovej jedným z najatraktívnejších nočné pozorovanie hviezd za obcou Runina. "" vysvetlila s tým, že piatkové a sobotné pozorovanie záujemcovia absolvujú za asistencie astronómov. O tom, že nočná obloha v Poloninách je pre turistov lákadlom, svedčí podľa jej slov najväčší počet predaných vstupeniek na tento zážitok. Návštevníkom projektu tiež Kocanová odporúča absolvovať komentované prehliadky pralesa zamerané na spoznávanie prírody alebo histórie.Samostatnou kapitolou sú podľa Kocanovej aj remeselnícke a gastro zážitky, ktoré budú "" ponúkať priamo vo svojich domovoch. "" priblížila. Medzi takto poskytnutými zážitkami bude varenie tatarčaných pirohov, pečenie chleba, výroba prírodnej kozmetiky, keramiky, drevených píšťal či starostlivosť o statok na gazdovstve. Okrem toho sa bude dať počas víkendu v Poloninách naučiť písať ikony či voskom vytvoriť obraz na skle.Poskytovateľmi jednotlivých zážitkov sú samotní miestni obyvatelia. "" ozrejmila Kocanová s tým, že aj keď prvotnou motiváciou k zrealizovaniu projektu bolo zviditeľniť región a miestne rusínske obyvateľstvo, nemenej dôležitým aspektom je poskytnúť domácemu obyvateľstvu priestor na sebarealizáciu." doplnila. O tom, že tento potenciál v Poloninách je svedčia podľa nej ohlasy ľudí, ktorí niektoré zo zážitkov okúsili počas skúšobného režimu. Kocanová verí, že ak sa projekt uchytí, do Polonín už turisti nebudú chodiť len na jednu noc, ale budú v nich hľadať i "".