Projekt Olympijský odznak všestrannosti je dostupný pre viac žiakov

Bratislava 8. septembra (TASR) - Nielen žiaci vo veku 11 a 12 rokov, ale po novom všetci žiaci druhého stupňa základných škôl a prvých štyroch ročníkov osemročných gymnázií sa môžu zapojiť do projektu Olympijského odznaku všestrannosti (OLOV). TASR o tom informoval Peter Pašuth zo Slovenského olympijského a športového výboru.



Cieľom projektu Olympijský odznak všestrannosti, ktorý je súčasťou systému školských športových súťaží pod hlavičkou Školský šport, je aktivácia detí k pravidelnému športovaniu, motivácia rozvíjať všetky pohybové schopnosti z pohľadu zdravotnej prevencie, identifikácia talentovaných žiakov smerom k ich prípadnej ďalšej športovej výkonnostnej úrovni vo vybranom športe a tiež podpora súťaživosti. V minulom školskom roku sa do projektu podľa Pašutha zapojilo 6015 žiakov vo veku 11 a 12 rokov z 236 škôl. Podmienky na udelenie niektorého z troch stupňov odznaku splnilo 1428 žiakov, zlatý si vybojovalo 159 mladých športovcov.



"V školskom roku 2021/2022 sme napriek protipandemickým opatreniam počas jesene 2021 zaznamenali skoro dvojnásobný počet zapojených žiakov v porovnaní s predchádzajúcim školským rokom. Tento rok rozširujeme projekt na žiakov navštevujúcich šiesty až deviaty ročník základných škôl a prvé štyri ročníky osemročných gymnázií," povedal koordinátor projektu Milan Špánik. Ako dodal, predpokladajú, že počet zapojených účastníkov sa minimálne zdvojnásobí.



V školských kolách sa žiaci otestujú a budú súťažiť pod dozorom svojich učiteľov telesnej a športovej výchovy vo viacerých disciplínach. Každý žiak získa certifikát, na základe ktorého si bude vedieť vyhodnotiť svoju športovú výkonnosť a porovnať sa so svojimi rovesníkmi.



Po skúsenostiach z predošlých ročníkov je ďalšou víziou v rámci projektu porovnanie slovenských žiakov s okolitými krajinami. Do úvahy pripadá napríklad organizácia československého finále v spolupráci s Českou republikou. Alternatívou je organizácia finálového kola s krajinami V4. "Prínosom môže byť získanie celkového obrazu o pohybových schopnostiach detí v rôznych vekových kategóriách medzi krajinami a zároveň porovnanie výsledkov z jednotlivých ročníkov a zistenie, či sa populácia detí počas rokov v jednotlivých disciplínach zlepšuje alebo zhoršuje," dodal Špánik.