Projekt Revolution Train prekonal očakávania, tvrdí J. Maškarová

Bratislava 14. novembra (TASR) – Projekt Revolution Train, prekonal podľa prvej viceprezidentky Policajného zboru SR Jany Maškarovej všetky počiatočné očakávania. Zhodnotila to vo štvrtok na tlačovej konferencii v Múzeu dopravy v Bratislave. Revolution Train chce pokračovať v rozširovaní protidrogovej prevencie aj v budúcnosti.



"Revolution Train Slovensku ponúka jeden super projekt a dovolím si tvrdiť, že na Slovensku momentálne v oblasti prevencie drogových závislostí mládeže nič lepšie nemáme," povedal náčelník mestskej polície v Čadci a koordinátor projektu František Linet.



Vlaková súprava Revolution Train je nástrojom, ktorý prináša novú formu všeobecného preventívneho programu cez interaktívne a zážitkové vzdelávanie. Cieľom projektu je efektívne zapôsobiť na návštevníka vlaku, na jeho pohľad na legálne a nelegálne drogy a inšpirovať ho k pozitívnym životným voľbám.



"Nie je to iba úloha polície ako takej. Je to úloha nás všetkých. Uvedomme si jednu vec, že vek užívateľov drog sa znižuje a je to problém, ktorý môže zasiahnuť kohokoľvek z našej rodiny, zasahuje to celú spoločnosť a môže to samozrejme spôsobovať aj to, čo dnes vidíme, že ten organizovaný zločin je vždy prepojený s drogami," povedal veľvyslanec Českej republiky v SR Tomáš Tuhý.



Tuhý zároveň spomenul, že na Múzeu Polície Českej republiky v Prahe môžu ľudia uvidieť nápis, ktorý tam kedysi dala vytesať Národná protidrogová centrála a ktorý hovorí, že boj s drogami nikdy nemôžeme vyhrať, môžeme ho však znížiť. "Takže k tomu prispejme a poďme touto cestou," dodal.



Súčasťou projektu je aj zbieranie anonymných dát, ktoré potom jednotlivé mestá môžu využiť pre tvorbu koncepcií protidrogovej prevencie.