Projekt Security Girl učí stredoškoláčky o bezpečnosti na internete

Bratislava 17. júna (TASR) - Projekt Security Girl učí mladé dievčatá o bezpečnosti na internete. Odborníci v rámci projektu vzdelávajú stredoškoláčky, ktoré sa neskôr stávajú bezpečnostnými ambasádorkami vo svojich komunitách. Za tri roky existencie projektu už vyškolili viac ako 1200 ľudí. TASR o tom informovala Nikola Richterová z organizácie Aj Ty v IT.



Projekt je určený pre dievčatá od 15 do 19 rokov. Jeho hlavným cieľom je informovať a dostatočne vzdelávať v téme kybernetickej bezpečnosti. Nepočíta však len so vzdelávaním mladých dievčat, ale aj so šírením kľúčových poznatkov ďalej.



Zapojené stredoškoláčky prejdú najskôr prvou fázou školenia, v ktorej sa naučia základy bezpečnosti pri práci s internetom. Po absolvovaní tejto časti sa môžu ďalej prihlásiť na nadstavbovú časť a stať sa tak ambasádorkami projektu. "Dievčatá, ktoré sa nám prihlásia a spĺňajú predpísané kritéria, absolvujú intenzívne nadstavbové školenia potrebné na prácu s ich komunitou a už podrobnejšie bezpečnostné vzdelanie v spoločnosti Eset," informovala výkonná riaditeľka Aj Ty v IT Petra Kotuliaková.



Po absolvovaní špecializovaného školenia sa zo stredoškoláčok stávajú oficiálne nové ambasádorky bezpečnosti Security Girls. Svoje vedomosti odovzdávajú ďalej. Aktuálne v rámci projektu pôsobí po celom Slovensku 39 ambasádoriek, ktoré spolu vyškolili vyše 1200 ľudí vo svojom okolí. "Úlohou každej Security Girl je aktívne šírenie tém o bezpečnosti na internete. Forma je v tomto prípade individuálna a závisí od možností a fantázie každej z nich. Som nadšená z toho, že dosah tohto projektu je obrovský," dodala Kotuliaková.