Projekt Skutočný darček pomáha ľuďom v núdzi

Bratislava 5. decembra (TASR) - Nezisková organizácia Človek v ohrození aj tento rok prináša možnosť darovať pod vianočný stromček dar, ktorý pomáha ľuďom v núdzi.



Projekt Skutočný darček pomáha na Slovensku aj v zahraničí. „Niektoré darčeky smerujú do chudobných komunít, kde pomáhajú naštartovať malé chovy a farmárčenie. Tam patrí aj koza, ktorá bola minulý rok najobľúbenejším darčekom,“ hovorí mediálna koordinátorka Človeka v ohrození Frédérique Halászová.



Okrem obživy ale charitatívny e-shop Skutocnydarcek.sk ponúka možnosť prispieť na vzdelávanie, prácu s vylúčenými komunitami na Slovensku a po novom aj na ochranu zdravia ľudí v núdzi.



V rámci novej kategórie Zdravie ľudia môžu kúpiť strechu nad hlavou, teplé oblečenie, ale aj terapiu pre deti, ktoré prešli traumami vojny. „Zima ohrozuje mnohých ľudí, s ktorými pracujeme, či už sú to seniori v zničených domoch na východe Ukrajiny, rodiny v utečeneckých táboroch v Libanone alebo deti vo vylúčených komunitách na Slovensku,“ opisuje dôležitosť darčekov, ktoré pomáhajú prežiť zimu, koordinátorka rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci Andrea Najvirtová.



Medzi darčekmi, smerujúcimi na Slovensko, pribudli napríklad montérky, ktoré pomôžu zamestnávať dlhodobo nezamestnaných. Mnoho ľudí podľa Halászovej chce pracovať, no nevedia sa pripraviť na pracovný pohovor, nemajú skúsenosti, pracovné pomôcky ani spôsoby ako sa do práce dopraviť. „My sa ich zamestnávaniu komplexne venujeme a vďaka montérkam budeme môcť urobiť viac aj v tejto oblasti,“ hovorí.



Okrem Slovenska tento rok Skutočné darčeky pomáhali v Keni, v Libanone, na Ukrajine a v Mjanmarsku. Kozy a sliepky organizácia vždy nakupuje priamo na mieste, aby podporila aj lokálnu ekonomiku.



Kupujúci obdarujú svojich blízkych certifikátom o darčeku, ktorým pomohli niekomu v núdzi. „Ľudia si pod vianočný stromček môžu namiesto zbytočností venovať darček, ktorý pomáha desiatkam ľudí, a to počas celého roka. A môžu sa pri tom aj zabaviť, keď si navzájom podarujú montérky alebo kozu,“ dodáva Halászová.