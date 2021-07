Projekt Slovenský disent mapuje udalosti z obdobia tzv. normalizácie

Bratislava 3. júla (TASR) – Projekt Slovenský disent mapuje príbehy a udalosti z obdobia tzv. normalizácie od roku 1968 do 1989. Jeho súčasťou je aj vznik webovej platformy, ktorá má ambíciu ponúknuť viacero pohľadov na tému disentu najmä študentom, pedagógom, ale aj širokej verejnosti. „Disent nemal iba jednu tvár, tvorili ho katolíci, umelci, intelektuáli, ale aj ekológovia, študenti a ďalší nenápadní hrdinovia,“ informovala TASR Zuzana Golianová z mediálnej podpory projektu SK Disent.



Príprava a realizácia projektu je rozdelená do niekoľkých fáz. Jednou z nich je i organizácia pilotných diskusno-prezentačných podujatí na stredných školách v rôznych regiónoch. „Projekt upozorňuje na časť histórie, ktorá je menej exponovaná a nenájdeme ju v učebniciach dejepisu. Pridanou hodnotou projektu sú práve interaktívne školské podujatia spojené s premietaním a diskusiou, kde majú študenti možnosť debatovať s mladou generáciou filmárov, historikov a novinárov,“ povedala producentka Barbara Janišová Feglová. Pilotná časť diskusných podujatí sa uskutočnila počas júna na gymnáziách v Pezinku, Trnave, Banskej Bystrici a vo Zvolene. Ďalšia séria vzdelávacích aktivít na stredných školách má pokračovať na jeseň.



„Málokto už dnes vníma, že komunistický režim generoval mnoho problémov, a to nielen katastrofálny stav životného prostredia, technologické zaostávanie či nevýkonnú ekonomiku. Jeho najhoršou stránkou bol nedostatok slobody, čoho symbolom bola nielen železná opona na hraniciach so Západom, ale aj príbeh slovenského disentu,“ zdôraznil Peter Jašek z Ústavu pamäti národa (ÚPN). Podotkol, že skutočné príbehy z obdobia normalizácie sú integrálnou súčasťou moderných slovenských dejín, pretože výrazne pomohli vybojovať slobodu v novembri 1989.



Projekt prináša svedectvá ľudí a skúsenosti profesionálov z rôznych oblastí, ktoré majú pomôcť vnímať túto tému komplexnejšie a s presahmi do súčasnosti. Obsah stránky www.slovenskydisent.sk by mal kontinuálne pribúdať a fanúšikom poskytovať rôzne výstupy i žánre, ako sú reportáže, videá, rozhovory či podcasty.