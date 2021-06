Projekt Tréneri v škole chcú rozšíriť do všetkých krajov

Bratislava 18. júna (TASR) - Projekt Tréneri v škole, ktorého cieľom je zážitkovým spôsobom výučby skvalitniť a zatraktívniť hodiny telesnej výchovy, sa v súčasnosti realizuje na 30 základných školách a v 150 triedach. V nasledujúcom školskom roku by sa mal rozšíriť do 110 škôl po celom Slovensku a 550 tried na prvom stupni. TASR o tom informoval hlavný koordinátor projektu Martin Dovičák.



Tréneri pomáhajú deťom rozvíjať lokomočné a koordinačné schopnosti, venujú sa tiež loptovým hrám. Po pilotnej fáze na školách v Bratislavskom, Košickom a Banskobystrickom kraji plánujú koordinátori rozšíriť projekt aj na školy v ďalších krajoch SR. "V rozšírenej časti je celá logistika podriadená kvalitným trénerom, ktorí prešli všetkými sitami výberu, teda bodovací systém na základe vzdelania, trénerskej licencie a skúseností, účasť na školení, praktický výstup na školení a písomný test. Našou snahou je trénerov rotovať, aby sa dieťa stretlo s kvalitným trénerom z každej skupiny športov, ktoré chceme pokryť," vysvetlil Dovičák.



Bližšie informácie možno nájsť na webe projektu, ale aj na sociálnych sieťach. S ideou Tréneri v škole prišiel súčasný splnomocnenec vlády SR pre šport, bývalý šiesty najlepší tenista na svete Karol Kučera. Zámerom je, aby sa sa žiaci zoznámili s viacerými druhmi športovo-pohybových aktivít a športovým náčiním, prostredníctvom trénerov jednotlivých športov, ktorí budú spolupracovať na hodinách s učiteľom telesnej výchovy.