Projekt umožní porady advokáta s klientom vo väzbe cez video

Bratislava 15. marca (TASR) - Slovenská advokátska komora (SAK), Zbor väzenskej a justičnej stráže a Ministerstvo spravodlivosti SR pripravili spoločný projekt umožňujúci online porady advokátov s ich klientmi vo výkone väzby alebo trestu odňatia slobody prostredníctvom videokonferencie. Projekt sa v pilotnej fáze spustí v najbližších týždňoch pre Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Bratislava s plánom postupného rozšírenia do ústavov v rámci celej SR. SAK o tom informovala na svojom webe.



"Na prihlásenie sa do systému slúžiaceho na rezerváciu a uskutočnenie videokonferencie bude slúžiť online platforma https://sakeu.sharepoint.com/, do ktorej sa prihlásite prostredníctvom unikátnych osobných kont, ktoré má každý advokát a advokátka zriadené v podobe meno.priezvisko@sak.cloud (v prípade menovcov doplnené o registračné číslo advokáta)," priblížila SAK.



Ako ďalej ozrejmila, počas prvých štyroch mesiacov budú zbierať pripomienky k fungovaniu projektu po technickej i organizačnej stránke. Po skončení pilotnej fázy zohľadnia pripomienky a získané skúsenosti s plánom nasadiť projekt postupne do ďalších ústavov. "Prvoradým kritériom je pre SAK okrem používateľského rozmeru predovšetkým dôsledná garancia dôvernosti komunikácie medzi advokátom a klientom," doplnila SAK.