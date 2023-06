Projekt upozorní na dôsledky jazdy pod vplyvom alkoholu

Bratislava 3. júna (TASR) - Na následky jazdy pod vplyvom alkoholu chce upozorniť edukačný projekt Účet za nehodu. Tímy občianskeho združenia Fórum Pi s rozumom Slovensko vodičom vyčíslia, koľko by stálo šoférovanie v opitosti, aj upozornia na to, že veľké pivo má viac alkoholu ako "panák". TASR o tom informovali z občianskeho združenia.



"Symbolickým účtom za nehodu chceme verejnosť a vodičov upozorniť, že šoférovaním pod vplyvom alkoholu riskujú nielen pokutu a materiálne škody, ale ohrozujú predovšetkým zdravie a život seba a iných motoristov či chodcov. Veríme, že tento finančný argument by ich mohol podnietiť, aby zmenili rizikové správanie a boli zodpovední," povedal Tomáš Huba z občianskeho združenia. Po celom Slovensku chcú rozdať 100.000 účtov.



Najčastejším omylom podľa občianskeho združenia je, že z piva sa človek neopije a môže šoférovať. "Je potrebné pozerať sa na veľkosť drinku a rozhodne neplatí, že po vypití veľkého piva si môže človek sadnúť za volant už po pol hodinke," uviedol Huba. Upozornil, že pri štvorcentilitrovom poháriku destilátu sa vypije menej alkoholu ako pri pollitrovom pive, hoci pivo obsahuje štyri až päť percent alkoholu a vodka 40 percent.



Tímy združenia navštívia počas júna vybrané prevádzky v Bratislave, Nitre, Košiciach a Prešove. Vodičom symbolicky vyčíslia náklady spojené s poškodením vozidla, nemateriálnu ujmu v podobe bolesti, náklady na liečenie a stratu sociálneho uplatnenia. Fórum upozorňuje, že náklady sa môžu vyšplhať až na 100.000 eur. "Nikdy nie je neskoro zavolať si taxík, ísť pešo alebo autobusom," pripomenul Huba.