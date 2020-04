Projekt Vezmi si ma! vyzýva ľudí k zbieraniu odpadkov vo svojom okolí

Bratislava 21. apríla (TASR) - Projekt Vezmi si ma! pri príležitosti svetového Dňa Zeme (22. 4.) vyzýva ľudí, aby vyčistili svoje okolie od odpadkov. Iniciátorom projektu je organizácia zodpovednosti výrobcov Envi-Pak. Informovala o tom Vladimíra Bunčáková zo spoločnosti Seesame.



Envi-Pak vyzýva ľudí, aby počas prechádzky vonku pozbierali porozhadzované odpadky. Pripomína však, že človek by sa mal v momentálnej situácii vydať do prírody sám alebo len s členmi domácnosti. „Aj my sme sa však prispôsobili aktuálnej situácii, a preto momentálne vyzývame ľudí k tomu, aby si so sebou vzali len vrecia a rukavice a popri prechádzke v prírode zbierali aj pohodený odpad,“ hovorí riaditeľka pre marketing a komunikáciu zo spoločnosti Envi-Pak Katarína Kretter.



Cieľom projektu je podľa Kretter inšpirovať ľudí, aby neboli ľahostajní k voľne pohodenému odpadu, aby ho zdvihli a odhodili do správneho koša. "Prispieť k čistejšiemu prostrediu predsa môže každý z nás," podotkla.



Projekt Vezmi si ma! informuje o probléme voľne pohodeného odpadu a motivuje ľudí, aby sa k prírode začali správať zodpovedne, uviedla Kretter.