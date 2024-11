Projekt Vianoce z krabičky obdaruje deti, ale aj ľudí bez domova

Bratislava 24. novembra (TASR) - Prostredníctvom projektu Vianoce z krabičky môžu ľudia obdarovať deti z detských domovov, ale aj ľudí bez domova. Vďaka projektu môže byť tento rok obdarovaných viac než 1700 detí zo 44 centier pre rodiny s deťmi, azylových centier a sociálne slabších rodín. TASR o tom informoval organizátor projektu, občianske združenie Robme radosť.



"Veľmi ma teší, že sa z tohto dobrého nápadu stala tradícia, ktorá sa počas týchto Vianoc uskutoční už šiestykrát. V predchádzajúcich piatich ročníkoch sme dokázali vyzbierať viac než 9570 darčekov," priblížila riaditeľka občianskeho združenia Daša Uherková.



Ako vhodné darčeky pre deti označila Uherková hračky, spoločenské hry, knihy alebo kozmetiku. Doplnila, že približne 80 percent detí má na webe projektu zverejnené aj svoje želanie, no vítané je aj prekvapenie. "Deti sa potešia napríklad viacerým drobnostiam v jednom balíčku," uviedla. Drahšie darčeky ako tablet či mobil sú podľa nej vhodné ako spoločný darček pre všetky deti v azylovom centre či detskom domove. Ľudí bez domova podľa nej potešia potraviny, káva, či teplé oblečenie.



Do projektu sa dá zapojiť na webe vianocezkrabicky.sk, kde si jednotlivci môžu vyhľadať dieťa alebo osobu bez domova a vybrať im vhodný darček. Odoslať ho je možné do 8. decembra cez zberné miesta projektu alebo prostredníctvom prepravnej spoločnosti. Vďaka občianskemu združeniu Vagus bude možné obdarovať aj 120 ľudí bez domova.



Okrem projektu Vianoce z krabičky sa spoločnosť môže zapojiť aj do obdarúvania seniorov. V rámci siedmeho ročníka celoslovenskej výzvy Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok organizovanou občianskym združením Koľko lásky, môžu ľudia pripraviť a odoslať krabičky pre seniorov do 2. decembra.