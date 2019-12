Projekt Zachráňme životy má 12 rokov

Bratislava 6. decembra (TASR) - Za 12 rokov fungovania projektu Zachráňme životy, ktorý sa snaží chrániť nenarodené deti a pomáhať ich mamám, sa narodilo 165 bábätiek. Bolo doň zaradených 178 žien a 522 darcov prispelo spolu sumou 420.870,20 eura. Projekt spustilo občianske združenie Fórum života 6. decembra 2007.



Tento rok združenie každý mesiac pomáhalo priemerne 18 ženám v rôznom veku, často kruto týraným. "Tieto ženy by to veľmi ťažko zvládli bez pomoci ochotných ľudí. Symbolom projektu Zachráňme životy je záchranné koleso, ktoré môže ženám a rodinám v ťažkej životnej situácii podať každý z nás," povedala koordinátorka projektu Mária Demeterová. Projekt Zachráňme životy ženám každý mesiac rozdeľuje priemerne 4500 eur a spolupracuje so 40 pomáhajúcimi organizáciami.



Demeterová poďakovala darcom, spolupracovníkom a dobrovoľníkom, ktorí projektu pomáhajú úspešne fungovať. "Nech je nám všetkým odmenou 19 detí, ktoré sa narodili v roku 2019," pripomenula.



Združenie sa tiež snažilo rozšíriť informácie do regiónov na celom Slovensku, pomáhať ženám a rodinám predovšetkým v domácom prostredí a skvalitniť život detí v rodinách.



Fórum života spolupracuje s poradňou Alexis, Centrami konkrétnej pomoci Femina v Leviciach, Prešove a v Snine. Podľa Demeterovej sa im spoločne podarilo nájsť riešenia pre veľa žien. "Najčastejšie sme riešili problémy tehotných žien v ťažkej sociálnej situácii, bez strechy nad hlavou a podpory rodiny či partnera, pre ktoré bola interrupcia neakceptovateľná alebo z časových dôvodov nemožná," priblížila.



"Aj po skončení projektu sme s rodinami v kontakte. Preto vieme, že ani jedna matka neoľutovala, že sa rozhodla dať život svojmu dieťatku. (...) Nikdy však mamičkám nič nenanucujeme, vždy je to z našej strany len návrh, ako im môžeme konkrétne pomôcť," hovorí o činnosti združenia.