Projekt Život medzi riekami Hornád a Bodrog pomôže využiť eurofondy

Michaľany 16. marca (TASR) – Pomôcť záujemcom pri využívaní eurofondov v oblasti cezhraničnej spolupráce má projekt Život medzi riekami Hornád a Bodrog. Agentúra na podporu regionálneho rozvoja (APRR) Košice ho realizuje v spolupráci s maďarským partnerom.



Hlavným výstupom bude strategický dokument, ktorý bude slúžiť ako podklad pre cezhraničný rozvoj na nové sedemročné programové obdobie. Samosprávam, neziskovým organizáciám či podnikateľom má uľahčiť využívanie programu Interreg VI-A Maďarsko - Slovensko na obdobie 2021 až 2027. Finančné prostriedky z neho sú určené na cezhraničné projekty.



"V spolupráci s maďarským partnerom sme predchádzajúce mesiace robili analýzu územia, takú absorpčnú schopnosť, čo všetko by bolo treba riešiť v celej škále aktivít od vzdelávania cez zdravotníctvo, životné prostredie cez podnikanie, skrátka v živote obyvateľov tohto regiónu. Cieľom je podnietiť ľudí, aby sa mohli uchádzať o finančné zdroje," uviedol pre TASR riaditeľ APRR Jaroslav Tešliar.



Súčasťou projektu je úvodný seminár, ktorý sa v stredu koná v obci Michaľany v okrese Trebišov. Účastníci majú možnosť dozvedieť sa o programe cezhraničnej spolupráce a jeho oblastiach podpory, zároveň majú možnosť konzultovať svoje projektové námety a zapojiť sa do sieťovania partnerov na druhej strane hranice. Druhý takýto seminár pre abovskú časť regiónu vymedzeného riekami Hornád a Bodrog sa bude konať 22. marca v Ždani. Ďalšie dva workshopy sa uskutočnia v Maďarsku, kde je partnerom organizácia Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Celkový rozpočet eurofondového projektu je 58.800 eur.



"Tieto semináre slúžia na to, aby sa prítomní oboznámili s novým programovým obdobím, čo program slovensko-maďarskej spolupráce ponúka a aby sme už aj informovali o výstupoch tej štúdie. To im poskytne obraz o tom, v ktorých oblastiach je vysoká reálna šanca získať finančnú dotáciu na realizáciu aktivít či už v obciach pre samosprávy, podnikateľov alebo neziskový sektor," povedal Tešliar. Pripomenul, že v danom programe slovenský záujemca musí mať v rámci projektu maďarského partnera. "My sa budeme snažiť nájsť partnera pre projekt na druhej strane hranice," dodal riaditeľ.