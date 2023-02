Projektu obnovy Osobného prístavu chýba stále právoplatné povolenie

Bratislava 6. februára (TASR) – Projektu rekonštrukcie budovy Osobného prístavu v Bratislave chýba stále právoplatné územné rozhodnutie. Okresný úrad (OÚ) v Bratislave v tejto veci stále nerozhodol. Pre TASR to uviedol tlačový odbor Ministerstva vnútra SR, pod ktorý okresné úrady spadajú. Začiatok rekonštrukcie bol pôvodne naplánovaný v roku 2020.



"V tejto veci ešte nebolo rozhodnuté," skonštatoval rezort vnútra. Konanie je stále prerušené do doručenia vyžiadaného stanoviska v zmysle stavebného zákona. "Po jeho doručení sa bude ďalej konať," poznamenal. Spis skončil na okresnom úrade ešte vlani po tom, ako účastníci konania podali odvolanie voči vydanému územného rozhodnutiu zo strany stavebného úradu.



Spoločnosť Slovenská plavba a prístavy – lodná osobná doprava (SPaP-LOD) pôvodne predpokladala, že s búracími prácami začne ešte v roku 2019 a s rekonštrukciou v roku 2020. Priniesť má skvalitnenie služieb pre cestujúcich vo vnútrozemskej vodnej doprave na úrovni 21. storočia či priniesť ďalší priestor pre Bratislavčanov umožňujúci bližší kontakt s Dunajom. Dlhodobo bola kritizovaná zo strany niektorých aktivistov, podľa spoločnosti je kritika neopodstatnená.



Jedna z občianskych iniciatív napríklad poukazovala na to, že dostavba zničí celkový chránený vizuál panorámy Starého Mesta a jeho nábrežnej promenády, výrazne zdeformuje pamiatkovo chránené diaľkové pohľady a potlačí vizuálnu dominanciu národnej kultúrnej pamiatky (NKP) – budovy Slovenského národného múzea i ďalších NKP. Spoločnosť tiež viackrát poznamenala, že výška budovy nedosiahne ani výšku stromov nachádzajúcich sa v blízkosti budovy na nábreží.



Budovu Osobného prístavu v Bratislave dostavali v roku 1969 a čiastočne ju rekonštruovali v polovici 90. rokov 20. storočia.