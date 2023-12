Projekty a iniciatívy z východného Slovenska sa môžu uchádzať o cenu

Košice 16. decembra (TASR) - Medzinárodná Karpatská platforma občianskych organizácií po dvoch rokoch opäť vyhlasuje ocenenie Karpatská cena za sociálne inovácie. Projekty a iniciatívy organizácií a neformálnych zoskupení z Košického a Prešovského kraja je možné prihlasovať do 10. januára 2024. Ako TASR informovala riaditeľka organizácie ETP Slovensko Veronika Poklembová, spomenutá platforma prepája iniciatívy z občianskeho sektora v piatich krajinách Karpatského regiónu.



Žiadateľmi môžu byť registrované neziskové organizácie alebo neformálne skupiny so sídlom a pôsobením v Karpatskom regióne - na Slovensku je to Košický a Prešovský kraj.



Vyhlásená výzva dáva podľa Poklembovej príležitosť organizáciám a neformálnym skupinám, aby predstavili svoje komunitné projekty a iniciatívy realizované za posledné dva roky. Súťažné projekty a iniciatívy sú podmienené konkrétnou témou.



"Projekty, s ktorými sa môžu organizácie zapojiť do súťaže, by sa mali týkať oblastí mobilizácie sociálneho, kultúrneho a ekonomického potenciálu komunity, inklúzie, rozvoja nových sociálnych sietí a sociálnych partnerstiev a podpory dobrovoľníctva. Ďalej budovania partnerstiev medzi organizáciami občianskej spoločnosti, samosprávou a súkromnou sférou, rozvoja komunitnej filantropie a sociálnej zodpovednosti a cezhraničnej spolupráce medzi organizáciami občianskej spoločnosti, ktorá prispela k riešeniu lokálnych výziev," vysvetlila Poklembová.



Odborná porota bude zložená zo zástupcov organizácií ETP Slovensko, Karpatskej nadácie a Košice IT Valley. V každej zo zapojených krajín Karpatského regiónu - Slovensko, Maďarsko, Ukrajina, Poľsko a Rumunsko, bude ocenený jeden víťaz. Slávnostné udeľovanie cien sa uskutoční v marci 2024 na medzinárodnom podujatí Karpatskej platformy. V pilotnom ročníku Karpatskej ceny za sociálne inovácie sa na Slovensku stala víťazom Nadácia DEDO s iniciatívou Registračný týždeň.