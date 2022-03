Prokopová: Deti z Ukrajiny budú mať pri nástupe do škôl vyšetrenie

Bratislava 13. marca (TASR) – Deti z Ukrajiny, ktoré budú nastupovať do slovenských škôl, budú mať vyšetrenie od pediatra a do kolektívu pôjdu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti. Potvrdila to hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast Elena Prokopová.



"Snažili sme sa zabezpečiť bezpečnosť detí, ktoré prichádzajú do našich školských zariadení z Ukrajiny, ale aj detí, ktoré navštevujú školské zariadenia," povedala. Ako doplnila, všetky deti na Slovensku, ktoré nastupujú do kolektívu, majú pred nástupom do školy potvrdenú zdravotnú spôsobilosť. Podobne to bude aj u detí z Ukrajiny, ktoré prišli na Slovensko z dôvodu vojnového konfliktu v ich krajine.



Vyšetrenie podľa Prokopovej vykoná pediater, s ktorým sa na tom dohodnú. Ľudia z Ukrajiny môžu osloviť napríklad aj pediatrov svojich rodín, ktoré žijú na Slovensku. Prípadne vyšetrenie vykoná ten pediater, v ktorom zdravotnom obvode je ulica, kde momentálne žijú.



"Rodičia donesú pediatrovi potvrdenie, že žiak nastupuje do školy a ten vykoná kompletnú prehliadku dieťaťa," priblížila. Ako doplnila, lekári deti skontrolujú po zdravotnej stránke, rovnako sa pozrú aj na ich očkovací status, teda to, ako sú zaočkované. "Pediater doplní ďalšie vyšetrenia, ak je to potrebné, alebo dieťa v prípade potreby doočkuje," vysvetlila. Ak bude dieťa zdravotne spôsobilé, dostane potvrdenie, že môže nastúpiť do školy na Slovensku.