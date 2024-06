Prokurátor navrhuje Miroslavovi V. v kauze vraždy exmanželky doživotie

Pezinok 20. júna (TASR) - Prokurátor Generálnej prokuratúry (GP) SR Daniel Lipšic navrhuje obžalovanému Miroslavovi V. za vraždu exmanželky doživotný trest odňatia slobody. Uviedol to v záverečnej reči pred senátom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku.



Obžalovaného podľa prokurátora usvedčujú nielen výpovede svedkov, ale aj znalecké dokazovanie a ďalšie listiny. Poukázal napríklad na svedka Vojtecha Olého, ktorý opisoval okolnosti únosu exmanželky obžalovaného. Lipšic tvrdí, že obžalobná verzia je posilnená aj nevierohodnou verziou obhajoby. Pri návrhu doživotného trestu argumentoval nepriaznivou prognózou prípadnej resocializácie.



Advokát Dušan Jóža hovoril vo svojej záverečnej reči o odopretí práva na obhajobu jeho klienta. Tvrdil, že polícia pripravovala svedkov na výpovede, spochybňoval závery znaleckých posudkov. "Obžaloba neuniesla dôkazné bremeno," podotkol. Obžalovaný sa pripojil k záverečnej reči svojho obhajcu. Rozsudok sa očakáva vo štvrtok po 15.00 h. Súd by mal rozhodnúť aj o žiadosti Miroslava V. o prepustenie z väzby na slobodu.



Prokurátor podal na Miroslava V. vlani v septembri obžalobu pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy. Miroslav V. si mal podľa obžaloby v roku 2016 objednať únos exmanželky do areálu skladu vo Veľkých Ripňanoch, následne ju mal usmrtiť a jej telesné pozostatky rozpustiť v plastovom sude s kyselinou sírovou a chlorovodíkovou. Motívom konania mala byť najmä pomsta i skutočnosť, že proti exmanželovi vypovedala v ekonomických trestných veciach.



Miroslav V. bol pôvodne právoplatne odsúdený za zločin pozbavenia osobnej slobody. Krajský súd v Trnave však vlani v apríli vyhovel Lipšicovmu návrhu a povolil obnovu konania. V rovnaký deň bolo Miroslavovi V. doručené uznesenie o vznesení obvinenia z úkladnej vraždy. Prípad sa posunul vpred vďaka nájdeniu plastového suda, v ktorom sa podarilo stotožniť pozostatky poškodenej na základe fotokompozitných výplní, čiže zubných plomb.