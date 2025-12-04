Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Prokurátor navrhuje pre Jozefa B. v kauze Mýtnik bezpodmienečný trest

Na snímke podnikateľ Jozef B. v kauze Mýtnik na Špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici. Foto: TASR- Ján Krošlák

Ďalším trom obžalovaným v kauze súvisiacej s predraženými IT tendrami na finančnej správe (FS), Radkovi G., Milanovi G. a Miroslavovi S., navrhuje udeliť podmienečné tresty.

TASR
Banská Bystrica 4. decembra (TASR) - Prokurátor Ondrej Repa navrhuje pre podnikateľa Jozefa B., obžalovaného v kauze Mýtnik, bezpodmienečný trest v dolnej polovici sadzby, rovnako aj pre jeho syna Jozefa B. mladšieho a právnika Martina B. Ďalším trom obžalovaným v kauze súvisiacej s predraženými IT tendrami na finančnej správe (FS), Radkovi G., Milanovi G. a Miroslavovi S., navrhuje udeliť podmienečné tresty. Prokurátor to uviedol vo štvrtok vo svojej záverečnej reči na banskobystrickom pracovisku Špecializovaného trestného súdu (ŠTS).





