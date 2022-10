Prokurátor navrhuje väzbu pre vodiča z nedeľnej tragédie, rozhodne súd

Bratislava 5. októbra (TASR) - Prokurátor Krajskej prokuratúry (KP) v Bratislave podal návrh na väzobné stíhanie pre obvineného Dušana D., ktorý opitý autom spôsobil v nedeľu (2. 10.) tragickú nehodu v centre Bratislavy s piatimi obeťami. Stotožnil sa tak s podnetom policajného vyšetrovateľa. O väzbe bude rozhodovať Okresný súd (OS) Bratislava I, ktorý tak musí urobiť do 72 hodín od podania návrhu. TASR to potvrdil hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak.



"V utorok (4. 10.) o 21.55 h bol podaný návrh na vzatie obvineného do väzby z útekového a preventívneho dôvodu," priblížil pre TASR prokurátor a hovorca bratislavskej krajskej prokuratúry Juraj Chylo.



Sudca pre prípravné konanie OS Bratislava I určí termín rozhodovania o väzbe po preštudovaní doručeného návrhu a spisového materiálu. "Keďže ide o obzvlášť závažný zločin, v zmysle Trestného poriadku má súd na rozhodnutie o návrhu zákonnú lehotu 72 hodín od podania návrhu," dodal Adamčiak.



Dušan D. čelí obvineniu z trestného činu všeobecného ohrozenia. V prípade preukázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov alebo na doživotie. Obvinený pod vplyvom alkoholu šoféroval v nedeľu neskoro večer auto, ktoré narazilo v centre Bratislavy do zastávky mestskej hromadnej dopravy - Zochova. Nehoda si vyžiadala piatich mŕtvych a niekoľko zranených.



"Akceptujem, že to kvalifikovali ako všeobecné ohrozenie, kde hrozí trest odňatia slobody až na doživotie," uviedol v stredu policajný prezident Štefan Hamran. V prípade tejto právnej kvalifikácie musí byť podľa jeho slov dokázaný úmysel. "Ale má dve formy - priamu a nepriamu," dodal s tým, že rozhodnutie o vine a treste pre obvineného bude až na súde.