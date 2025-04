Prokurátor navrhuje väzobné stíhanie obvineného Daniela B.

Bratislava 18. apríla (TASR) - Prokurátor oddelenia závažnej kriminality Generálnej prokuratúry (GP) SR podal na Špecializovaný trestný súd (ŠTS) návrh na vzatie obvineného Daniela B. do väzby. Dôvodom je neplnenie povinností, resp. porušenie obmedzení, ktoré obvinenému uložil Najvyšší súd (NS) SR. Návrh bol doručený na banskobystrické pracovisko ŠTS vo štvrtok neskoro večer. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytla hovorkyňa GP SR Jana Tökölyová.



„Prokurátor oddelenia závažnej kriminality GP SR podal dnes na ŠTS sudcovi pre prípravné konanie návrh na vzatie do väzby na osobu D. B. obvinenú z extrémistickej trestnej činnosti,“ priblížila hovorkyňa.



Policajti Odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave zadržali obvineného Daniela B. v stredu 16. apríla. V minulosti boli na neho vydané tri zatýkacie rozkazy. Za prísnych bezpečnostných opatrení ho v závere januára eskortovali z Veľkej Británie na Slovensko. Prokurátor následne podal návrh na vzatie Daniela B. do väzby.



Sudca pre prípravné konanie ŠTS síce v januári konštatoval dôvodnosť vedeného trestného stíhania, avšak nezistil dôvody na vzatie obvineného do väzby. Preto ho prepustil na slobodu.



Najvyšší súd SR následne na začiatku februára rozhodoval o sťažnosti prokurátora proti tomuto rozhodnutiu a hoci skonštatoval dôvody tzv. preventívnej a útekovej väzby, nahradil ju uložením viacerých povinností a obmedzení vrátane povinnosti nosiť monitorovací náramok.