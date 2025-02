Prokurátor neuspel v prípade údajného zasahovania do kampane Eštokom

Bratislava 19. februára (TASR) - Prokurátor neuspel so svojím protestom v prípade údajného zasahovania do prezidentskej kampane plateným príspevkom na sociálnej sieti ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD). Jeho protestu nevyhovel ani odbor opravných prostriedkov Okresného úradu (OÚ) Bratislava. Vyplýva to z vyjadrení, ktoré pre TASR poskytla hovorkyňa Krajskej prokuratúry v Bratislave Gabriela Kováčová. Prokuratúra zváži ďalší postup.



"Odbor opravných prostriedkov rozhodnutím zo dňa 17. februára 2025 nevyhovel protestu prokurátora zo dňa 17. decembra 2024," skonštatovala Kováčová. Ponechal tak v platnosti rozhodnutie odboru všeobecnej vnútornej správy OÚ Bratislava zo dňa 28. augusta 2024, ktorým zastavil priestupkové konanie proti obvinenému. "Okresná prokuratúra Bratislava I po podrobnom oboznámení sa s dôvodmi nevyhovenia protestu zváži ďalší postup," doplnila Kováčová.



Okresný úrad Bratislava v minulosti rozhodol, že Šutaj Eštok neporušil zákon plateným príspevkom na sociálnej sieti o jednom z kandidátov pred prezidentskými voľbami, v ktorom sa o ňom negatívne vyjadroval. Viaceré mimovládne organizácie preto podali podnet na prokuratúru. Okresná prokuratúra Bratislava v decembri proti rozhodnutiu podala protest. Protestu najprv nevyhovel odbor všeobecnej vnútornej správy OÚ Bratislava, ktorý spis predložil odboru opravných prostriedkov, ktorý mal o proteste rozhodnúť.