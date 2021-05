Prokurátor nevyhovel žiadosti NR SR o predvedenie Vladimíra P.

Bratislava 26. mája (TASR) - Do pléna Národnej rady (NR) SR nepríde bývalý riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimír P., ktorý je aktuálne vo väzbe. Na poslaneckom grémiu o tom informoval predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina), potvrdila to aj prokuratúra. Mimoriadna schôdza pokračuje v neverejnom režime, trvať bude do prerokovania, čiže v prípade potreby aj po 19.00 h.



"Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry žiadosti NR SR o predvedenie obvineného V. P. nevyhovel a nevydal súhlas na jeho predvedenie," uviedol hovorca Generálnej prokuratúry SR Dalibor Skladan.



Mimoriadne rokovanie by podľa predsedníčky poslaneckého klubu Za ľudí Jany Žitňanskej chceli ukončiť v stredu, aby vo štvrtok (27. 5.) mohli pokračovať v riadnej 28. schôdzi NR SR.



Schôdzu prerušili ešte dopoludnia, plénum odsúhlasilo procedurálny návrh, aby bol na rokovaní prítomný aj exšéf SIS Vladimír P. O ďalšom postupe rokovalo grémium. Mimoriadne rokovanie parlamentu inicioval Smer-SD, chce na nej prebrať stretnutie najvyšších predstaviteľov štátu v budove SIS.