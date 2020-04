Prokurátor obvinil Kajetána K. a dal návrh na jeho väzobné stíhanie

Bratislava 22. apríla (TASR) - Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) obvinil v utorok (21. 4.) bývalého šéfa Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR Kajetána K. z prijímania úplatku a legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Zároveň v stredu predložil generálnemu prokurátorovi SR Jaromírovi Čižnárovi žiadosť o vydanie súhlasu na vzatie do väzby. TASR o tom informovala hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová.



"Prokurátor ÚŠP vydal 21. apríla súhlas na zadržanie troch osôb v súvislosti s podozrením z korupčnej trestnej činnosti súvisiacej s činnosťou SŠHR. Všetky tri osoby polícia včera zadržala. Následne po ich vypočutí bola jedna osoba prepustená zo zadržania a voči jednej osobe následne vzniesol prokurátor ÚŠP obvinenie za podozrenie z obzvlášť závažného zločinu prijímania úplatku a legalizácie príjmu z trestnej činnosti," dodala hovorkyňa ÚŠP.



Ide o Kajetána K., pričom zároveň prokurátor ÚŠP v stredu predložil generálnemu prokurátorovi Čižnárovi žiadosť o vydanie súhlasu na vzatie do väzby. O tom, či bude Ústavnému súdu (ÚS) SR táto žiadosť predložená, rozhodne generálny prokurátor. Obvinenie voči Kajetánovi K. musel vzniesť prokurátor ÚŠP a nie polícia, keďže ide o sudcu Okresného súdu v Čadci, ktorý má aktuálne prerušený výkon funkcie. Zároveň o prípadnom návrhu na jeho väzobné stíhanie, teda o žiadosti Čižnára, môže rozhodnúť len ÚS SR. Podľa neoficiálnych informácií TASR by mal ÚS SR rozhodovať už v stredu o 15. hodine. O tretej zadržanej osobe rozhoduje vyšetrovateľ.



NAKA v utorok od rána zasahovala na strednom Slovensku. V Žilinskom a Banskobystrickom kraji vykonávala zaisťovacie úkony v súvislosti s korupčnou trestnou činnosťou z prostredia SŠHR SR. V rámci akcie mala aj v dome Kajetána K. realizovať domovú prehliadku.



NAKA ešte v marci začala "ex offo" trestné konanie pre medializované informácie o pochybeniach SŠHR pri obstarávaní zdravotníckeho materiálu v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 a kúpe bytov na Konventnej ulici v Bratislave. Predseda vlády SR Igor Matovič (OĽaNO) 22. marca po kontrole na SŠHR poznamenal, že Kajetán K. nemá dôveru vlády.



Následne 24. marca vláda na návrh ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) Kajetána K. z funkcie predsedu SŠHR odvolala. Dôvodom boli pochybenia pri obstarávaní zdravotníckeho materiálu. Kajetán K. odmietol obvinenia súvisiace s uzavretím zmlúv SŠHR, ale aj podozrenia spojené s dvoma bytmi, ktoré kúpil jeho syn.