Prokurátor podal na ŠTS odvolanie v neprospech exprokurátora Dušana K.

Bratislava 12. septembra (TASR) - Prokurátor Generálnej prokuratúry (GP) SR podal v stredu (11. 9.) odvolanie v neprospech obžalovaného bývalého špeciálneho prokurátora Dušana K., ktorého Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Banskej Bystrici začiatkom septembra uznal za vinného v jeho druhej korupčnej kauze, ale trest mu neuložil. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa GP Jana Tökölyová. Vo štvrtok na to upozornil Denník N.



"Prokurátor GP SR Bohdan Čeľovský podal včera odvolanie v neprospech obžalovaného D. K. na ŠTS proti výroku o treste. Prokurátor odvolanie zdôvodní až po doručení písomného rozhodnutia ŠTS," uviedla Tökölyová.



Rozsudok v druhej korupčnej kauze Dušana K. padol na ŠTS v Banskej Bystrici 3. septembra. Bývalý špeciálny prokurátor mal podľa obžaloby v roku 2016 v špeciálne upravenej knihe prijať 50.000 eur za to, že bude blokovať stíhanie v dvoch trestných veciach. Samosudca ŠTS Dušana K. uznal za vinného, od uloženia súhrnného trestu však upustil. Ako konštatoval, doterajší právoplatný trest, osem rokov väzenia a peňažný trest vo výške 100.000 eur, je podľa neho dostatočný. Prokurátor Dušanovi K. navrhoval súhrnný trest odňatia slobody na desať rokov, peňažný trest 120.000 eur a jeden rok navyše, ak by ho obžalovaný nezaplatil.



Bývalý špeciálny prokurátor Dušan K. bol v máji 2022 právoplatne odsúdený v inej korupčnej kauze. Prípad sa týkal prijatia úplatku a vyzradenia informácií zo spisov. Vo veci podal minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) dovolanie na Najvyšší súd SR. Minister zároveň rozhodol o prerušení výkonu trestu odňatia slobody Dušana K. až do rozhodnutia súdu o dovolaní.