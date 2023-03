Prokurátor podal obžalobu na Dušana D. pre tragickú nehodu

Bratislava 31. marca (TASR) - Prokurátor Krajskej prokuratúry (KP) Bratislava podal obžalobu na obvineného Dušana D. v súvislosti s minuloročnou tragickou nehodou v Bratislave, ktorá si vyžiadala päť obetí. TASR to potvrdil hovorca krajskej prokuratúry Juraj Chylo, upozornili na to tvnoviny.sk.



"Dňa 29. marca 2023 podal prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava obžalobu na obvineného D. D. pre obzvlášť závažný zločin všeobecného ohrozenia v nepriamom úmysle," priblížil hovorca.



Dušan D. pod vplyvom alkoholu šoféroval vlani 2. októbra neskoro večer auto, ktoré narazilo v centre Bratislavy do zastávky mestskej hromadnej dopravy Zochova. Nehoda si vyžiadala piatich mŕtvych a niekoľko zranených. Obvinený je väzobne stíhaný od októbra 2022 pre dôvodnú obavu z pokračovania v trestnej činnosti.



Pre trestný čin všeobecného ohrozenia hrozí podľa Trestného zákona trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov alebo až doživotie.