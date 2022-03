Prokurátor podal obžalobu na exšéfku žilinského krajského súdu Evu K.

Bratislava 8. marca (TASR) - Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) podal na Špecializovaný trestný súd (ŠTS) obžalobu na exšéfku žilinského krajského súdu Evu K. pre pokračovací zločin prijímania úplatku. TASR to potvrdila hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková. Upozornil na to portál aktuality.sk.



"Obžaloba bola podaná 10. februára. Obžalovaná je jedna osoba z pokračovacieho zločinu prijímania úplatku," priblížila hovorkyňa s tým, že obžaloba sa týka štyroch skutkov. Vec bola pridelená zákonnému sudcovi Jánovi Giertlimu na banskobystrickom pracovisku ŠTS, ktorý po jej preštudovaní rozhodne o ďalšom postupe.



Evu K. podobne ako emeritnú sudkyňu Krajského súdu v Žiline Máriu Urbanovú opätovne zadržala Národná kriminálna agentúra (NAKA) na začiatku roka 2021 v rámci akcií Plevel.



Urbanovú odsúdil ŠTS v auguste 2021 za zločin prijímania úplatku formou spolupáchateľstva na trojročný podmienečný trest odňatia slobody so skúšobnou dobou tri roky a na peňažný trest 10.000 eur. Naposledy potvrdil ŠTS aj dohodu medzi prokurátorom a advokátom Ľubošom Mahdoňom, ktorého obvinili v kauze úplatkov žilinských sudcov. Za dva korupčné skutky dostal podmienečný trojročný trest odňatia slobody a peňažný trest.