Prokurátor podal vo veci úmrtia pediatričky návrh na vzatie do väzby

Nitra 1. júna (TASR) - Prokurátor podal vo veci tragickej udalosti z piatka (30. 5.), pri ktorej bola zrazená a usmrtená 77-ročná pediatrička idúca na bicykli, sudcovi návrh na vzatie 62-ročného vodiča P. Ch. do väzby z preventívnych dôvodov. Na sociálnej sieti o tom informoval generálny prokurátor SR Maroš Žilinka.



Vyšetrovateľ vzniesol v sobotu (31. 5.) voči vodičovi obvinenie za obzvlášť závažný zločin vraždy v súbehu s prečinom poškodzovania cudzej veci. Po vykonaní potrebných procesných úkonov predložil spis prokurátorovi s podnetom na podanie návrhu na vzatie obvineného do väzby. Prokurátor Krajskej prokuratúry v Nitre následne podal sudcovi pre prípravné konanie Okresného súdu v Nitre návrh na vzatie obvineného do väzby „pre existenciu dôvodnej obavy z pokračovania v trestnej činnosti“.



Muž mal v piatok prejsť do protismeru a cyklistku zraziť. Policajti ho po nehode podrobili dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom. Podľa informácií svedkov vodič do cyklistky narazil úmyselne. Dôvodom mal byť pocit krivdy, údajne mu celé mesto ubližuje. Bývalá detská lekárka, do ktorej narazil, mala byť náhodná obeť.