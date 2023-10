Okresný súd uznal za vinného exprezidenta A. Kisku v daňovej kauze

Poprad 11. októbra (TASR) - Bývalého slovenského prezidenta Andreja Kisku Okresný súd Poprad v stredu uznal za vinného v daňovej kauze. Spolu s konateľom firmy KTAG Eduardom K. čelil obžalobe z pokračovacieho zločinu daňového podvodu.





Prokurátor trval na Kiskovej vine z daňového podvodu

Prokurátor prešovskej prokuratúry trval na vine exprezidenta Andreja Kisku z daňového podvodu. V záverečnej reči samosudkyni Okresného súdu Poprad navrhol, aby ho spolu s ďalším obžalovaným uznala vinným z pokračovacieho zločinu daňového podvodu a uložil im tresty odňatia slobody, peňažný trest a zákaz činnosti po dobu šiestich rokov. Tvrdí, že konanie bolo úmyselné a Kiska trestný čin organizoval. Jeho obhajca Peter Kubina to odmieta a žiadal oboch oslobodiť.



Nadmerný odpočet DPH mal byť podľa obžaloby takmer 156.000 eur. Prokurátor okrem iného uviedol, že medzi výdavkami na kampaň a podnikateľskou činnosťou firmy KTAG nie je žiadna spojitosť a došlo tak k neoprávnenému nadmernému odpočtu DPH. Náklady na propagáciu mena Andreja Kisku nebolo podľa prokurátora možné zahrnúť do účtovníctva firmy KTAG, nakoľko nespadajú do jej podnikateľskej činnosti. Nesúhlasí, že išlo o reklamu.



Obhajca Peter Kubina poukázal, že prípad ako Kiskov sa doteraz ani len nedostal pred súd. Navrhol ho spolu s ďalším obžalovaným oslobodiť. Tvrdí, že v tomto prípade nejde o daňový podvod, keďže plnenia neboli fiktívne ani účelovo nadhodnotené.



Kubina v záverečnej reči pripomenul, že využiť politickú reklamu aj na podnikateľský účel zákon nezakazuje. Z pohľadu komerčnej využiteľnosti reklamy nie je podľa neho zásadný rozdiel medzi tradičnou a politickou reklamou a nie je teda ani rozdiel medzi tým, či je možné si odpočítať DPH alebo nie. Dodal, že obžalovaní konali v presvedčení, že kampaň bude mať za následok posilnenie podnikateľskej činnosti KTAG.