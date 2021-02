Prokurátor ÚŠP dal návrh na vydanie zatýkacieho rozkazu na Michala S.

Bratislava 8. februára (TASR) - Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) podal 4. februára na Špecializovaný trestný súd (ŠTS) návrh na vydanie európskeho a medzinárodného zatýkacieho rozkazu na obvineného Michala S. TASR to potvrdila hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková. Informoval o tom spravodajský portál tvnoviny.sk.



Podnikateľ Michal S. je obvinený v rámci kauzy Mýtnik. "Komunikujem s jeho mamou, ona ma splnomocnila," povedal ešte minulý týždeň jeho obhajca Richard Biročák. Vyhlásil, že nevie, kde presne sa Michal S. nachádza.



ŠTS v rámci tejto kauzy poslal do väzby piatich obvinených. Konkrétne exšéfa finančnej správy Františka I., podnikateľa Jozefa B., jeho brata Petra B., Janu R., a tiež bývalého šéfa IT sekcie finančnej správy Milana G.



Obvinenia sa podľa polície týkajú trestnej činnosti súvisiacej s machináciami pri verejnom obstarávaní a korupciou.