Prokurátor ÚŠP je s rozhodnutím súdu o Dušanovi K. spokojný

Bratislava 20. septembra (TASR) - Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Michal Šúrek je spokojný s rozhodnutím Špecializovaného trestného súdu v prípade bývalého špeciálneho prokurátora Dušana K., keďže sa stotožnil s argumentmi prokuratúry. Neteší ho však, že bol takýto činiteľ odsúdený za závažné trestné činy.



"Krotil by som emócie aj nejaký entuziazmus. Bolo to prvostupňové rozhodnutie, s ktorým môžeme byť spokojní do toho ohľadu, že bolo stotožnené sa s našimi argumentmi. Avšak, čo ma neteší, je celá tá skutočnosť, ktorá sa odohrala, že takýto činiteľ bol zatiaľ neprávoplatne uznaný vinný z takýchto závažných trestných činov," reagoval Šúrek. Po naštudovaní rozsudku sa rozhodne, či využije možnosť podať odvolanie.







Na margo výčitky obhajoby, že skupina takáčovcov, ktorej mal Dušan K. pomáhať, nebola doteraz vrátane jej šéfa Ľubomíra Kudličku odsúdená, pripomenul existenciu viacerých rozsudkov. V nich sa majú členovia skupiny alebo osoby, ktoré pre ňu pracovali, priznávať k svojej trestnej činnosti.



Bývalého špeciálneho prokurátora Dušana K. odsúdil v pondelok Špecializovaný trestný súd v Pezinku na 14-ročné väzenie. Vymeral mu aj trest prepadnutia majetku. Podľa súdu je vinný vo všetkých štyroch bodoch obžaloby. Mal pomáhať zločineckej skupine takáčovcov, zobrať úplatok, ako aj vynášať informácie o prebiehajúcich trestných konaniach zo špeciálnej prokuratúry. Rozsudok nie je právoplatný.