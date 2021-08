Prokurátor ÚŠP podal návrh na väzbu na štyri osoby zadržané vo štvrtok

Bratislava 14. augusta (TASR) - Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) podal v piatok večer na Špecializovaný trestný súd v Pezinku (ŠTS) návrh na vzatie do väzby na štyri osoby zadržané a obvinené počas štvrtkovej akcie Národnej kriminálnej agentúry (NAKA).



TASR o tom informoval hovorca Generálnej prokuratúry SR (GP) Dalibor Skladan. Príslušníci NAKA obvinili vo štvrtok (12.8.) za trestný čin všeobecne nebezpečný a trestný čin proti majetku dovedna 11 osôb. Zadržaných je zatiaľ 10.



"V medializovanej veci, súvisiacej s obstarávaniami na Ministerstve vnútra SR a Úrade práce, sociálnych veci a rodiny, dnes službukonajúci prokurátor podal na ŠTS návrh na vzatie do väzby štyroch osôb," objasnil Skladan. Sudca ŠTS pre prípravné konanie bude teda rozhodovať o návrhu počas víkendu. Termín zatiaľ nie je známy.



NAKA zasahovala vo štvrtok od skorých ranných hodín na viacerých miestach Bratislavského, Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja. Obvinených je 11 osôb z viacerých trestných činností.



Medzi obvinenými je aj svedok-kajúcnik v policajných kauzách Peter P. alias Tiger. Deväť osôb polícia zadržala, jedna osoba je mimo Slovenska a jedna osoba, spomínaný Peter P., bola do štvrtka v pátraní. Napokon ho vo štvrtok zadržala zásahová jednotka NAKA.