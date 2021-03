Prokurátor ÚŠP podal návrh na vzatie do väzby primátora Sečoviec

Bratislava 19. marca (TASR) - Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) podal návrh na vzatie do väzby obvineného primátora Sečoviec Jozefa G. Vyplýva to z informácií, ktoré poskytla TASR hovorkyňa Generálnej prokuratúry (GP) SR Jana Tökölyová.



"Prokurátor ÚŠP sa stotožnil s návrhom vyšetrovateľa a podal návrh na vzatie do väzby obvinenej osoby J. G., z dôvodu kolúznej a preventívnej väzby," spresnila pre TASR.



Z korupcie, ktorá súvisela s prideľovaním mestských bytov a tiež so zákazkami pre mesto Sečovce (okres Trebišov), obvinil vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) šesť osôb. Počas protikorupčnej akcie na východe Slovenska NAKA zadržala jednu osobu.



Polícia informovala, že išlo o dlhodobo rozpracovanú akciu s krycím názvom Feudál.