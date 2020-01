Prokurátor ÚŠP podal obžalobu na 21 osôb za daňovú trestnú činnosť

Bratislava 8. januára (TASR) - Až na 21 osôb podal na záver minulého roka prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) obžalobu za daňovú trestnú činnosť. Medzi obvinenými figuruje aj košický podnikateľ Gabriel K. a bývalý riaditeľ Daňového úradu Košice IV Ivo P.



"Prokurátor ÚŠP podal 20. decembra na Špecializovaný trestný súd (ŠTS) obžalobu na G. K. a spol. - spolu na 21 osôb obvinených zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, z daňovej trestnej činnosti a iné," uviedla v stredu pre TASR hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová. Ako objasnila, v rámci trestnej činnosti páchanej od roku 2007 do 2009 si zločinecká skupina uplatnila nadmerné odpočty dane z pridanej hodnoty vo výške viac ako 20 miliónov eur, ktoré boli vo výške viac ako 17 miliónov vrátené a uhradené.



"Obžaloba na obvineného G. K. a spol. bola na súd podaná dňa 20. decembra 2019. Trestná vec bola pridelená zákonnému sudcovi ŠTS, pracovisko Banská Bystrica, ktorý po jej preštudovaní rozhodne o ďalšom postupe," informovala v stredu hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková. Obžaloba má 259 strán a spis až 33.000 strán (93 zväzkov, 74 zväzkov príloh).



Na prípad na záver minulého týždňa upozornil portál sme.sk, ktorý pripomenul že bývalý riaditeľ Daňového úradu Košice IV Ivo P. má na súde ďalší prípad, opäť z kategórie daňovej kriminality a medzi obvinenými figuruje aj jeho manželka. Medzi obvinenými sú muži aj ženy z celého východného Slovenska, no hlavne z Košíc a okolia. Prípadom sa polícia zaoberala od roku 2009. Polícia vyšetrovanie ukončila a prípad s návrhom na podanie obžaloby odstúpila ÚŠP koncom roka 2017.



Vyšetrovanie sa natiahlo najmä preto, že išlo o rozsiahlu trestnú činnosť, do ktorej bolo zapojených množstvo daňových subjektov. Veľa času podľa portálu zabralo zhromažďovanie listinných dôkazov, preverovanie prepojení medzi firmami a odhaľovanie možných fiktívnych obchodov.