Prokurátor ÚŠP podal obžalobu na Jozefa R. z kauzy Judáš

Bratislava 31. mája (TASR) - Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) podal obžalobu na exriaditeľa Úradu zvláštnych policajných činností Jozefa R. z kauzy Judáš za činnosť pre zločineckú skupinu a dva skutky zločinu prijímania úplatku. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytol hovorca Generálnej prokuratúry (GP) SR Dalibor Skladan.



"Prokurátor ÚŠP podal na Špecializovaný trestný súd obžalobu na J. R. za činnosť pre zločineckú skupinu a dva skutky zločinu prijímania úplatku. V prípade uznania viny mu hrozí trest odňatia slobody od päť do 12 rokov a prepadnutie majetku," spresnil hovorca.



"Trestná vec bola pridelená zákonnému sudcovi na pracovisku v Banskej Bystrici," potvrdila pre TASR hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková. Dodala, že zákonný sudca po preštudovaní veci rozhodne o ďalšom postupe.



Jozefa R. zadržali v rámci policajnej akcie Judáš na začiatku decembra 2020. Medzi obvinenými bol v tomto prípade bývalý prezident Policajného zboru (PZ) Milan Lučanský, tiež bývalí predstavitelia Slovenskej informačnej služby (SIS) a aj bývalí vysokopostavení funkcionári PZ a finančnej správy. Obvinení boli z korupcie a jedna osoba aj zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny. Lučanský sa vo väzbe v ústave v Prešove pokúsil o samovraždu a 30. decembra zomrel. Voči nemu stíhanie zastavili.



Skupinu pôvodne ôsmich obvinených vrátane Jozefa R. zobral do väzby sudca ŠTS 5. a 6. decembra 2020. Následne v januári jeho rozhodnutie potvrdil aj Najvyšší súd (NS) SR. Jozefa R. prepustil z väzby senát NS SR na slobodu 14. apríla. Zrušil tak napadnuté rozhodnutie ŠTS v Pezinku.