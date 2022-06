Prokurátor ÚŠP podal obžalobu na Ladislava B. v kauze Bonaparte

Bratislava 3. júna (TASR) - Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) podal vo štvrtok (2. 6.) obžalobu na Ladislava B. v kauze bytového komplexu Bonaparte. TASR to potvrdil prokurátor ÚŠP Ján Šanta. Upozornila na to TV Joj.



Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry navrhol podanie obžaloby začiatkom kalendárneho roka.



V inej ekonomickej kauze Ladislava B. v januári podmienečne prepustili z väzenia na slobodu. V prípade neoprávnenej daňovej vratky súvisiacej s kúpou bytov v bratislavskom bytovom komplexe Five Star Residence ho vo februári síce uznali za vinného, ale Krajský súd v Bratislave upustil od uloženia trestu.