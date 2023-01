Prokurátor ÚŠP podal obžalobu na Štefana B. pre vraždu exmanželky

Bratislava 26. januára (TASR) - Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) podal na Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku obžalobu na Štefana B. pre vlaňajšiu úkladnú vraždu svojej exmanželky. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytla hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Jana Tökölyová.



Exmanželka vlani v septembri zomrela v horiacom automobile pri obci Tesárske Mlyňany (okres Zlaté Moravce). Pod zámienkou urovnania vzájomných problémov ju mal Štefan B. vlani vylákať do osobného automobilu.



"Za použitia vopred zadováženej a na ten účel vo vozidle pripravenej horľavej kvapaliny ako akcelerátora horenia - automobilového benzínu - spôsobil požiar interiéru predmetného vozidla," približuje ŠTS vo vlaňajšom uznesení o vzatí obvineného do väzby.



Štefan B. sa mal podľa prokuratúry dopustiť vraždy závažnejším spôsobom konania. V prípade dokázania viny pred súdom mu preto hrozí 25-ročný až doživotný trest odňatia slobody. Obžaloba bola podaná 20. januára.