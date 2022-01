Prokurátor ÚŠP zamietol sťažnosti influencerky a jej manžela

Bratislava 3. januára (TASR) - Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) zamietol sťažnosti influencerky Zuzany S. P. a jej manžela Reného S. proti uzneseniu o vznesení obvinenia. Obe osoby sú stíhané pre členstvo v zločineckej skupine v prípade obchodovania s drogami. Vyplýva to z vyjadrenia Generálnej prokuratúry (GP) SR.



"Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry SR zamietol sťažnosti Z. P. a R. S. proti uzneseniu o vznesení obvinenia. Obe osoby sú stíhané pre členstvo v zločineckej skupine v prípade obchodovania s drogami," uviedla v stanovisku hovorkyňa GP SR Jana Tökölyová.



Národná kriminálna agentúra (NAKA) ešte na jeseň 2021 v rámci protidrogovej akcie, počas ktorej zaistili viac ako deväť kilogramov pervitínu, obvinila 15 osôb z trestného činu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a drogovej trestnej činnosti. Prokurátor ÚŠP dal návrh na väzobné stíhanie na desiatich z nich, sudca zobral do väzby šesť ľudí, Zuzanu S. P. spolu s manželom vtedy do väzby nezobral.