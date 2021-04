Prokurátor ÚŠP zatiaľ nepodal návrh na predĺženie väzby Dušanovi K.

Bratislava 12. apríla (TASR) - Dozorový prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) zatiaľ nepodal návrh na predĺženie väzby obvinenému bývalému špeciálnemu prokurátorovi Dušanovi K. Pre TASR to potvrdil hovorca Generálnej prokuratúry SR Dalibor Skladan.



Dušan K. bol obvinený 22. októbra 2020 a následne bol zobratý do väzby. Zákonná lehota na podanie návrhu na predĺženie väzby po siedmych mesiacoch uplynie koncom apríla.



Skladan v piatok (9. 4.) informoval, že generálny prokurátor SR Maroš Žilinka nezistil dôvody na zrušenie obvinenia Dušana K. a nevyhovel tak návrhu obvineného. Exšpeciálny prokurátor sa domáhal zrušenia uznesenia vyšetrovateľa Národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru o vznesení obvinenia z októbra 2020 v spojení s uznesením prokurátora ÚŠP Generálnej prokuratúry SR o zamietnutí sťažnosti z 21. januára.



Koncom marca Dušana K. obvinili v novej trestnej veci, a to z prijímania úplatku. Dušan K. mal prijať úplatok vo výške 50.000 eur od podnikateľa Petra K. Úplatok sa týka trestnej veci bývalého riaditeľa Úradu zvláštnych policajných činností Jozefa R. Polícia ho zadržala pri minuloročnej akcii Judáš. Čelí obvineniu, že vynášal informácie o odposluchoch skupine sýkorovcov. V prospech gangu mal pracovať minimálne v rokoch 2000 až 2011.