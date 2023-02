Prokurátor uzavrel dohodu s Bohušom G. v kauze vyzvedačstva pre Rusko

Bratislava 14. februára (TASR) - Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) uzavrel dohodu o vine a treste s obvineným Bohušom G. z kauzy vyzvedačstva pre Ruskú federáciu. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytla hovorkyňa Generálnej prokuratúry (GP) SR Jana Tökölyová. Banskobystrické pracovisko Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) by sa malo schvaľovaním dohody zaoberať na verejnom zasadnutí v utorok 28. februára.



"Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry GP SR uzavrel s obvineným B. G. dohodu o vine a treste a následne dňa 8. februára 2023 podal na Špecializovaný trestný súd v Pezinku návrh na jej schválenie," priblížila hovorkyňa. Ako dodala, bližšie informácie k obsahu samotnej dohody o vine a treste nie je možné poskytnúť.



Bohuša G. stíhali pre zločin prijímania úplatku a zločin vyzvedačstva. Čelí podozreniam, že približne od apríla 2021 mal pôsobiť ako spravodajský agentúrny kontakt pre spravodajských dôstojníkov vojenskej rozviedky GRU Ruskej federácie.



Jej dôstojníci mali pôsobiť pod krytím diplomatickej misie ruskej ambasády. Pri domovej prehliadke uňho polícia zaistila USB kľúče, nosiče, počítače, poznámky o plánoch spojenia, plány o podrobnej schôdzkovej činnosti so spravodajským dôstojníkom ruskej spravodajskej služby GRU, ale aj časť finančných prostriedkov.